هل حقن خفض الكوليسترول فعالة للنوبات القلبية؟

الحقن الخاصة المصممة لخفض الكوليسترول تقلل من احتمال الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 25٪، وهذه هي نتائج دراسة شملت 19000 مريض أجريت في الولايات المتحدة.

فعالية حقن خفض الكوليسترول

اختبر العلماء الأمريكيون فعالية الحقن المصممة لخفض الكوليسترول في الوقاية من النوبات القلبية، واتضح أن هذه الحقن تقلل من احتمال الإصابة بنوبات قلبية بمقدار الربع ومنذ بعض الوقت، تمت الموافقة على alyrocumab في أوروبا لعلاج المرضى الذين لا يتحملون الستاتين، وكذلك أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من تصلب الشرايين.



والآن قام العلماء بتقييم فعالية هذه الحقن واتضح أنه بفضل المعدل السنوي، ينخفض احتمال الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 25٪ تقريبا.

وبدون استثناء، أصيب جميع المرضى الذين شاركوا في الدراسة بنوبات قلبية أو مشاكل قلبية خطيرة أخرى في الماضي.

وأظهرت التجربة أن أليروكوماب فعال في منع التهديدات الجديدة لنظام القلب والأوعية الدموية، خاصة بين المرضى الذين يعانون من أعلى مستويات الكوليسترول ويجب حقن هذا الدواء في الجسم كل أسبوعين أو أربعة أسابيع.

ويذكر مؤلفو الدراسة أن الأشخاص الذين واجهوا النوبة القلبية الأولى لديهم حاجة ملحة لخفض مستويات الكوليسترول في المستقبل من أجل منع تكرار النوبة القلبية، والتي غالبا ما تكون قاتلة.

يذكر MedicForum بأن النوبات القلبية والسكتات الدماغية هي السبب الرئيسي لوفاة الروس، وخاصة أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من مثل هذه الأمراض والمدخنين وتعاطي الكحول. يمكن الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال نمط حياة صحي، والأدوية الوقائية، وكذلك الفحوصات الطبية المنتظمة، ولكن العديد من الناس لا يستخدمون خدمات الأطباء حتى تتدهور صحة قلبهم بشكل كبير.