5 عادات تدمر القلب أكثر من غيرها.. عدم الحركة أبرزها

كشف الأطباء عن العادات التي يجب التخلي عنها من أجل الحفاظ على صحة القلب، وتتصدر أمراض القلب والأوعية الدموية تصنيف الأمراض التي تدعم حياة سكان العالم، كما تكتب معلومات هرونيكا.

عادات تهدد صحة القلب

وشارك الخبراء التوصيات، والتي تسمح لك بعدم الدخول في هذه الإحصاءات القاتلة.

سمى أطباء القلب خمس عادات تضعف القلب بشكل كبير. كانت هذه:

عدم الحركة

يقول الأطباء إنه لا شيء يساهم في ركود تدفق الدم مثل الجمود لفترات طويلة. لا تؤدي الدورة الدموية البطيئة إلى تقوية القلب فحسب، بل تساعد أيضا على تراكم الدهون، مما يؤثر سلبا أيضا على عضلة القلب.

اللمسة

يزيد الهوس بالمشاعر السلبية من مستوى هرمونات التوتر في الدم، والتي تستنفد عضلة القلب مع زيادة الأحمال.



الشخير

يلاحظ أطباء القلب أنه من التافه والخطير للغاية عدم محاربة الشخير بأي شكل من الأشكال وغالبا ما يكون الشخير الشديد مصحوبا بتوقف التنفس أثناء النوم - هذا الانتهاك يثير مشاكل في ضغط الدم.

السجائر والكحول

النيكوتين والكحول سموم حقيقية ولذلك، ليس من المستغرب أنهم يسممون الدورة الدموية.



كره الطعام النباتي

لكي يبقى القلب بصحة جيدة لفترة طويلة، من الضروري بانتظام، أي الاستهلاك اليومي ل 300-400 جرام من المنتجات النباتية - الخضروات والفواكه والحبوب والأعشاب. في هذه الحالة، يتم تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50٪ تقريبا، وهو ما تؤكده نتائج البحث العلمي. عادة ما يعني نقص الطعام النباتي أن الشخص يستهلك الكثير من السعرات الحرارية أو الدهنية أو الحلوة.