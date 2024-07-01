"تخفيف الأحمال سيكون من الماضي".. “الكهرباء” تكشف موعد التوقف عن قطع التيار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك تعاونا كبيرا ما بين وزارة الكهرباء والبترول وكافة الجهات المعنية لملف أزمة الكهرباء التي تعتبر شيئًا أساسيًا في حياة المواطنين.

وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن تخفيف الأحمال انخفض من 3 ساعات لساعتين، بداية من اليوم مع وصول شحنات الغاز المستوردة من الخارج.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء ستقوم بوقف تخفيف الأحمال مع الأسبوع الثالث ومع زيادة شحنات الغاز المستوردة من الخارج، معقبًا: "إن شاء الله يكون تخفيف الأحمال من الماضي مثلما اعتادنا بعد 2014، واللي جاي أفضل وأحسن بإذن الله".

وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه كان يتم انعقاد اجتماعات مستمرة بين وزارة الكهرباء والشركات القومية التابعة، لمناقشة تعديل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، وذلك منذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالعمل على وضع حلول لتلك الأزمة.



وأضاف عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الاتفاق على استيراد 21 شحنة من الغاز المسال خلال الفترة المقبلة من أجل عدم قطع الكهرباء خلال فصل الصيف، حيث وصلت اليوم شحنة من الغاز المسال إلى مصر، وسيتم توالي استقبال باقي الشحنات على فترات متقطعة خلال الشهور المتبقية من فصل الصيف.



وأوضح متحدث البترول، أن هناك شحنات من الغاز ستصل مصر من أجل تغطية فصل الصيف للعمل على انتهاء أزمة الكهرباء، وأنه سيكون لدينا كميات كافية من الغاز لعدم قطع الكهرباء خلال فصل الصيف.



وحول توقف بعض مصانع الأسمدة عن العمل بسبب قلة حجم الغاز، قال حمدي عبد العزيز: «كنا في ظروف طارئة وكان لابد من الحفاظ على كميات الغاز الموجودة لدى بعض مصانع الأسمدة، لذا تم توقف بعض المصانع عن الإنتاج ومن ثم عودتها مرة أخرى للعمل، حيث أن مصانع سيدي كرير بدأت العمل اليوم بالفعل».



ولفت متحدث الكهرباء، إلى أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من الغاز إلى مصانع الأسمدة خلال الفترة المقبلة عقب وصول الشحنات من الخارج.