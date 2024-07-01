جوجل تستثمر في شركة الطاقة الشمسية التايوانية لتعزيز الطاقة الخضراء

تستثمر شركة Google في شركة تايوانية للطاقة الشمسية ولديها خطط لبناء خط أنابيب للطاقة المستدامة بقدرة 1 جيجاوات في المنطقة. وتقوم الشركة بوضع حصة في New Green Power (NGP)، وهي جزء من المحفظة الاستثمارية لشركة BlackRock، للمشروع. يمكن أن تساعد هذه الخطوة جوجل وتايوان على الاقتراب من أهدافهما المناخية مع تحقيق الاستقرار في إنتاج الطاقة الخضراء في أحد أهم مراكز أشباه الموصلات في عالمنا الجديد المليء بالذكاء الاصطناعي.

وتتمتع جوجل بالفعل بحضور كبير في تايوان، بما في ذلك مركز البيانات. وفقا لأماندا بيترسون كوريو، الرئيس العالمي لطاقة مركز البيانات في جوجل، فإن الوقود الأحفوري يولد حاليا ما يقرب من 85 في المئة من شبكة الكهرباء في تايوان. وكتبت: "للمساعدة في التغلب على هذه العقبات، يمكن للشركات أن تلعب دورًا محوريًا في إيجاد استراتيجيات جديدة لزيادة المعروض من مصادر الطاقة المتجددة المتاحة وتعزيز التقنيات الناشئة التي تتيح إزالة الكربون بالكامل من أنظمة الكهرباء الإقليمية".

وتتوقع جوجل استخدام ما يصل إلى 300 ميجاوات من الطاقة الشمسية لتشغيل مراكز البيانات الخاصة بها في تايوان. بالإضافة إلى ذلك، يقول بيترسون كوريو إن الشركة "قد تقدم جزءًا من قدرة الطاقة النظيفة هذه لموردي ومصنعي أشباه الموصلات في المنطقة". وقالت إن ذلك سيساعد شركائها على تحقيق أهدافهم في مجال الطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات غير المباشرة (النطاق 3) من شركاء سلسلة التوريد في Google.

كتب بيترسون كوريو: "يمكن إرجاع حصة كبيرة من بصمتنا في النطاق 3 إلى شبكات الكهرباء التي تزود موردينا ومستخدمينا بالطاقة، ولهذا السبب تظل إزالة الكربون على نطاق واسع - والشراكات مثل هذه - جوهر هدفنا المتمثل في الوصول إلى صافي صفر". .

ولم يوافق المنظمون على الصفقة بعد. لم تذكر Google حجم استثمارها في NGP.