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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

موعد انطلاق فترة إعداد قطاع الناشئين بالزمالك

قطاع الناشئين بالزمالك
قطاع الناشئين بالزمالك

كشف بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد انطلاق فترة الإعداد لفرق قطاع الناشئين والمدرسة الأساسية "البراعم"، استعداداً للموسم الجديد. 

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وأكد بدر حامد أن فترة الإعداد لفرق قطاع الناشئين مواليد 2005، و2007، و2008، و2009، و2010، ستنطلق غداً الثلاثاء على ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء.
وأضاف رئيس قطاعات كرة القدم أن فترة الإعداد الخاصة بالمدرسة الأساسية "البراعم"، ستنطلق يوم السبت المُقبل، بداية من مواليد 2011 حتي مواليد 2015.
وأشار بدر حامد إلى أن انطلاق فترة الإعداد بشكل مبكر من أجل تجهيز جميع اللاعبين بمختلف المراحل العمرية بأفضل شكل ممكن بدنياً وفنياً استعداداً للموسم الجديد، من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن الاستراتيجية للنهوض بقطاع الناشئين والمدرسة الأساسية "البراعم" لخدمة النادي مستقبلاً.
واختتم رئيس قطاعات كرة القدم مؤكداً على إنهاء كافة التفاصيل والترتيبات اللوجستية الخاصة بفترة الإعداد، من ملاعب وأدوات تدريب وملابس.

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