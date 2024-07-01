نجم منتخب مصر يكشف السبب الحقيقي لانسحاب الزمالك أمام الأهلي

قال الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، إن الزمالك انسحب من الدوري نتيجة وجود أخطاء تحكيمية كبيرة، مشددًا على ضرورة لإيجاد نظام يلتزم به الجميع في الدوري، وعدم حدوث أي مجاملات مثلما يحدث حاليًا.

وأضاف "يكن"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن انسحاب نادي الزمالك كان أمر خاطيء، مشيرًا إلى ضرورة تغيير منظومة كرة القدم بعد فشل الاتحاد في الإدارة.

وتابع: "هو مكتوب في شهادة ميلاد المسؤلين في اتحاد كرة القدم يفضلوا مستمرين في إدارة كرة القدم، مش هنفضل منتظرينهم يموتوا واحد واحد".