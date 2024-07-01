طاهر محمد رجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

توج طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجائزة رجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت مساء اليوم على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

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جاء تتويج طاهر بجائزة رجل مباراة الأهلي والطلائع بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال المباراة وتسجيله هدف التقدم للفريق في الدقيقة ١٢ من زمن المباراة، ومساهمته في الهدف الرابع الذي سجله وسام أبو علي.

وفاز الأهلي على الطلائع بأربعة أهداف دون رد، ورفع الفريق رصيده إلى ٥١ نقطة في سباق الدوري الممتاز.