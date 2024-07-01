الأهلي يواصل انتصاراته في الدوري برباعية أمام طلائع الجيش

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا عريضا على طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

أهداف الأهلي جاءت بتوقيع كل من طاهر محمد طاهر وعمرو السولية ومحمد عبدالمنعم ووسام أبوعلي.

وكان طلائع الجيش ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعد تصدي رائع من الحارس محمد الشناوي.

بهذه النتيجة حقق الأهلي انتصاره العاشر على التوالي في الدوري المصري ليواصل الزحف نحو صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، برصيد 51 نقطة، بعدما جمعهما من 21 لقاء، فاز في 16 وتعادل في 3 وتلقى هزيمتين فيما يأتي طلائع الجيش في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، وفي جعبته 34 نقطة من 28 مباراة حقق الفوز في 8 وتعادل في 10 وتلقى 9 هزائم.

تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.

تشكيل طلائع الجيش..

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب - عمرو طارق - محمد دياب - محمد سمير.

خط الوسط: إسلام محارب - حميد ماو - علي حمدي.

خط الهجوم: موسى دياوارا - جودوين - يسري وحيد.