التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من موقعة المصري والجونة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مجريات الشوط الأول من موقعة المصري البورسعيدي أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وكانت مواجهة المصري البورسعيدي أمام الجونة، قد بدأن في السابعة من مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي يشهدها ملعب الجيش ببرج العرب.

وافتتح المصري البورسعيدي التهديف من خلال اللاعب عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 19، بينما تعادل أرنو للجونة في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وكان المصري البورسعيدي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد شوشة، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود.

الوسط: نور السيد، رضا صلاح، عبد الجواد طلاب.

الهجوم: سيف شيكا، أيمن موكا، أرناود.