الوفد تنفرد بتفاصيل تدخل وزيرين وشخصية مرموقة مع الغنيمى لفك الحظر على ارصدة سموحة بالبنوك

تنفرد “ الوفد ” بكواليس فك الحظر على ارصدة وحسابات نادى سموحة بالبنوك بسبب رسوم المصاريف القضائية التى قدرت ب “ ٤٤٠” مليون جنيه تقريبا بدعوى الاصلاح الزراعى هذا غير مديونية الاصلاح الزراعى نفسه التى تعدت ال"٥" مليار جنيه منذ عام ٢٠٠٤

وعلمت “ الوفد” انه عقدت اتصالات مكوكية مكثفة جمعت بين نائب رئيس نادى سموحة الدكتور عمر خميس الغنيمى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لحل الازمة التى تسببت فى كارثة بالنادى خاصة بين الاعضاء الذين إتصدموا ليس بإرتفاع قيمة مديونية الاصلاح الزراعى فحسب وإنما بسبب قيمة رسوم الدعوى وان المبالغ التى تم دفعها كانت تخصم من الرسوم الدعوى وليس من اصل الدين

وعليه فقد قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالاتصال بالمستشار عمر مروان وزير العدل للتشاور لحل الامر ولرفع الحجز على النادى من حسابات ومحلات وفندق مؤجر بسبب رسوم الدعوى القضائية وذلك بعد ان تدخل من ناحية اخرى المستشار مسعد أبو سعدة رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الإسكندرية لشرح الامر لوزير العدل

وعليه فقد تم الاتفاق على رفع الحظر على ارصدة نادى سموحة بالبنوك والحجز على ايجار المحلات والفندق بالنادى مقابل دفع مبلغ قيمته ٣ ملايين جنيه من قيمة الرسوم القضائية

كما علمت الوفد أنه قد تم الاتفاق مع نائب رئيس نادى سموحة على وقف مديونيات الاصلاح الزراعى لحين تحديد جلسة عاجلة تحدد خلال ايام فى نقض الدعوى حتى يتم تسيير الاعمال بنادى سموحة لخدمة أعضاء الجمعية العمومية