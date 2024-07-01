الطعن على حكم عدم قبول زوال صفة مرتضى منصور من نادي الزمالك

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء، الطعن المقام من حسين محمد حسين محامي وعضو الجمعية العمومية بـ نادي الزمالك والمطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور من رئاسة نادى الزمالك.



وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من حسين محمد حسين محامي وعضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك والمطالبة بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور من رئاسة نادى الزمالك وكذلك مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة وأعضاء مجلس نادى الزمالك، وحملت رقم ٤٠٤٣٠ لسنة ٧٧ قضائية.



وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن إعلان زوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك طبقا لنص المادة ٤١ من اللائحة الاسترشادية وكذلك سقوط عضوية أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وفقا لنص المادة ٤٢ من اللائحة الاسترشادية لارتكابهم مخالفات إدارية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.