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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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أشرف زكى يكشف تفاصيل تواجد عواطف حلمى بدار كبار الفنانين.. فيديو

الفنانة عواطف حلمى
الفنانة عواطف حلمى

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل تواجد الفنانة عواطف حلمي بدار كبار الفنانين، قائلًا إنها تتواجد في فندق (خمس نجوم) ملحق بالدار.

 

ولفت إلى أن الفنانة عواطف حلمي من المحبين للعمل التطوعي وهي دائمًا تشارك في كل فعاليات النقابة وتحرص على رفع المعنويات للفنانين وهي تعود إلى بيتها ولا تقيم للأبد في النقابة أو دارها، معقبًا: “هي تحاول كسر الوحدة”.

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ونوه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الستات”، المذاع عبر فضائية “النهار”، إلى أن دار النقابة تأتي في ظل تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإيجاد حياة كريمة لكل شخص في الدولة، وأن النقابة تلقفت تلك السياسة لرفع الحياة الكريمة للفنانين، مشيرًا إلى أن قصة نهايات الممثلين السابقين كانت عبرة لهم، وما حدث للفنان الكبير عبدالفتاح القصري خير مثال.

 

وأضاف أن الفنان أحمد زكي كان يعيش في فندق للتغلب على وحدة وتنشيط الذاكرة بالتحدث مع الآخرين واسترجاع الذكريات، مؤكدًا أن ظروف الحياة أصبحت صعبة والكل مشغول فعندما يتواجد شخص في مكان آمن نظيف أفضل له من الإهمال وتركه للوحدة.

وأعربت الفنانة القديرة عواطف حلمي عن حزنها الشديد من الحملة التي يتعرض لها حفيدها الفنان نور النبوي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلانها انضمامها إلى دار إقامة كبار الفنانين.

وأكدت عواطف حلمي أن نور النبوي هو أحسن حفيد في الدنيا، وأنه يعاملها بكل الحب والاهتمام، وأنه ووالده الفنان خالد النبوي لم يقصرا في حقها أبدًا.

 وأوضحت أنها تقيم في فندق يسمى "دار إقامة كبار الفنانين" لقضاء وقت ممتع مع أصدقائها وأحبائها من كبار الفنانين.

وناشدت الجميع بوقف الهجوم على حفيدها، مؤكدة أنها لم تبتعد عن أسرتها وأنها تستطيع زيارتهم في أي وقت، مشيرة إلى أنها تلقت دعمًا كبيرًا من مدير الدار ومن كبار الفنانين لدعمها في هذا المشروع.

 

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