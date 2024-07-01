جوميز يطمئن على برنامج المصابين من طبيب الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واطمأن المدير الفني للفريق على حالة اللاعبين المصابين سير البرنامج التأهيلي لهم في الفترة الحالية للوقوف على تطورات حالتهم في الفترة الحالية وموقفهم من المباريات المقبلة للزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.