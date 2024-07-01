بسيوني يعلن تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي

أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق موقعة طلائع الجيش أمام الأهلي في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي يشهدها ملعب الكلية الحربية.

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب - عمرو طارق - محمد دياب - محمد سمير.

خط الوسط: إسلام محارب - حميد ماو - علي حمدي.

خط الهجوم: موسى دياوارا - جودوين - يسري وحيد.

فيما يجلس على دكة البدلاء:

عمرو رضوان - خالد عوض - السيد أبو أمنه - عبدالرحمن شيكا - عمر السعيد - مصطفى الخواجة - كريم طارق - محمد حمدي زكي - محمد هاني.