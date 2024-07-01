طريقة عمل دوناتس بحشوة الأوريو اللذيذ

تُعد الـ دوناتس بحشوة الأوريو من الحلويات الشهية والمحببة لدى الكثيرين، حيث تجمع بين طراوة الدوناتس ولذة حشوة الأوريو الكريمية، وتعتبر هذه الوصفة مثالية للأوقات التي تحتاج فيها إلى تحلية سريعة ولذيذة، سواء للإفطار أو كوجبة خفيفة مع الشاي أو القهوة.

دوناتس الأوريو

طريقة عمل دوناتس بحشوة الأوريو

المكونات:

- كوب ونصف من الدقيق الأبيض

- نصف كوب من الحليب السائل

- ملعقة كبيرة من الزبدة (مذابة)

- ربع كوب من السكر

- ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

- نصف ملعقة صغيرة من الملح

- بيضة واحدة

- حشوة أوريو (يمكن استخدام الأوريو المطحون أو الكريمة الموجودة داخله)

الخطوات:

1. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، السكر، مسحوق الخبز، والملح معًا.

2. أضيفي الحليب، البيضة، والزبدة المذابة إلى الخليط الجاف واخلطي جيدًا حتى يتجانس.

3. سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

4. اغمسي قطعة من حشوة الأوريو في العجينة السائلة وأفرغيها بحرص في الزيت الساخن، ثم اطهيها حتى تصبح ذهبية اللون من كلا الجانبين.

5. ارفعي الدوناتس المقلية واسحبيها على مناشف ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

6. بينما تكون الدوناتس لا تزال دافئة، ادمجي بعض الحشوة الأوريو في داخل كل دونات.

بمجرد تحضيرها، يمكنك تناول الدوناتس الطرية واللذيذة مع فنجان من القهوة أو الشاي، وتكون الحشوة الكريمية والشهية داخل الدوناتس هي اللمسة النهائية المثالية لهذه الوجبة الخفيفة المميزة.