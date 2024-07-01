الطفح الجلدي علامة على الإصابة بسرطان المعدة

أكدت طبيبة الأورام سونا إيساكوفا، أن الطفح الجلدي قد يكون علامة غير نمطية على وجود أورام خبيثة في الجهاز الهضمي.

قالت عالمة الأورام إيساكوفا إن إشارة الجسم حول تطور سرطان المعدة والأمعاء يمكن أن تكون ظهور الأورام التقرنية - لويحات جلدية ذات سطح غير مستوٍ من لون اللحم إلى لون داكن جدًا.

وعلى وجه الخصوص، قد تشير إلى سرطان غدي في المعدة والأمعاء وعادة، يثير هذا التكوين الخبيث اضطرابات في الجهاز الهضمي في شكل آلام في البطن، وثقل بعد الوجبات، والغثيان والقيء، وفقدان الشهية ولكن هناك حالات يتبين فيها أن الأعراض غير نمطية ويظهر طفح جلدي على الجلد.

تطور سرطان المعدة والأمعاء

وقالت طبيبة الأورام إيساكوفا لصحيفة غازيتا :"مع تطور سرطان المعدة والأمعاء، يظهر عدد كبير من الأورام التقرنية – وهي تكوينات جلدية حميدة – على الجلد في فترة زمنية قصيرة، وعندما تتم إزالتها، تظهر أورام جديدة قريبًا".

وأوضح الطبيب أن رد الفعل الجلدي للجسم تجاه الإصابة بسرطان المعدة والأمعاء يعرف باسم متلازمة ليسر تريلاتن والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا هم في الغالب عرضة لظهور الأورام التقرنية.

وتحدث اللويحات عادةً على فروة الرأس والرقبة والجسم، بينما تظل مناطق الراحتين والأخمصين والأغشية المخاطية مناطق لا تظهر فيها الأورام التقرنية أبدًا، ويمكن أن تنمو هذه التكوينات الجلدية ويتراوح حجمها من ملليمتر واحد إلى عدة سنتيمترات.

وأكدت طبيبة الأورام إيساكوفا أن أي طفح جلدي غير عادي أو غير عادي أو مشبوه هو سبب جدي لاستشارة الطبيب.