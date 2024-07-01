هيئة البث الإسرائيلية: إحباط محاولة لتهريب شحنة أسلحة خفيفة من الأردن لإسرائيل

قالت هيئة البث الإسرائيلية يوم الاثنين إن قوة من الشرطة والجيش أحبطت محاولة لتهريب 75 مسدسا وقطعة سلاح من الأردن إلى إسرائيل.

وفي التفاصيل، ذكرت الهيئة أن وحدة الرصد لاحظت 3 مشبوهين يجتازون السياج الأمني في منطقة الأغوار وعثر بحوزتهم على وسائل قتالية.

وأفادت بأنه تم استدعاء قوات الأمن التي عثرت على الوسائل القتالية داخل ثلاث حقائب دون إلقاء القبض على المشتبه فيهم.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة: "رصدت المراقبات من وحدة 636 الليلة الماضية (فجر الاثنين) ثلاثة مشتبه بهم عبروا السياج في منطقة لواء الأغوار والوديان وبعد عمليات تفتيش في المنطقة، عثر مقاتلو وحدة "متيلان" من حرس الحدود وقوات الجيش من "الكتيبة 47" على ثلاث حقائب تحتوي على أكثر من 75 مسدسا وعشرات قطع الأسلحة".

وأضاف البيان: "تواصل قوات الأمن عمليات التفتيش الواسعة للبحث عن المشتبه بهم".

وأشارت "الشرطة إلى أنه تم نقل الأسلحة لمواصلة التحقيق في وحدة مكافحة الجريمة (يلاپ) يهودا في منطقة شاي".

سرايا القدس: قصفنا بالصواريخ مقراً لقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة "أميتاي" العسكرية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها قصفت مقراً لقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة "أميتاي" العسكرية بصواريخ من طراز (107).

وفي بيان رسمي، قالت سرايا القدس: "في إطار الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، تمكنت وحداتنا الصاروخية من استهداف مقر قيادة جيش الاحتلال في قاعدة 'أميتاي' العسكرية بصواريخ (107)."

وأكد البيان أن العملية جاءت كرد فعل مباشر على التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد المدنيين في قطاع غزة، مشدداً على أن سرايا القدس ستواصل عملياتها ضد الأهداف العسكرية الإسرائيلية حتى يتم وقف العدوان.

وأفادت سرايا القدس بأن الهجوم أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة في القاعدة، فيما لم ترد تقارير فورية عن حجم الخسائر البشرية في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد التوترات والاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية المسلحة والجيش الإسرائيلي، حيث يشهد قطاع غزة تصعيداً عسكرياً مستمراً. ودعت سرايا القدس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن هذه الحادثة.