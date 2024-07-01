اتحاد العمال المصريين فى إيطالياً يكرم منتخب مصر فى موندياليتو روما.. صور
فى أمسية جميلة فى العاصمة روما وبحضور رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا راعى المنتخب تم تكريم لاعبي منتخب مصر الذى شارك فى موندياليتو روما 2024 .
وشكر رئيس الاتحاد الشاب محمد يسرى، رئيس المنتخب، على حسن التنظيم وعلى الجهد الكبير الذى قام بة خلال البطولة.
وحضرت التكريم زينب إسماعيل، رئيسة مسجد الهدى بروما، والتى قامت بدور كبير فى حشد الجماهير والتشجيع بالأغاني المصرية .
وسلّم الدكتور عيسى إسكندر، الجوائز المالية ودرع الاتحاد الي جميع الاعبين وشكرهم على الجهد الكبير ووصولهم إلى دور الثمانية فى الموندياليتو .