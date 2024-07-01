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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المغتربون المصريون

اتحاد العمال المصريين فى إيطالياً يكرم منتخب مصر فى موندياليتو روما.. صور

تكريم لاعبي منتخب
تكريم لاعبي منتخب مصر المشارك فى موندياليتو روما 2024

فى أمسية جميلة فى العاصمة روما وبحضور رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا راعى المنتخب تم تكريم لاعبي منتخب مصر الذى شارك فى موندياليتو روما 2024 .

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اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو في روما

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اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

وشكر رئيس الاتحاد الشاب محمد يسرى، رئيس المنتخب، على حسن التنظيم وعلى الجهد الكبير الذى قام بة خلال البطولة.

 تكريم لاعبي منتخب مصر المشارك فى موندياليتو روما 2024

 وحضرت  التكريم زينب إسماعيل، رئيسة مسجد الهدى بروما، والتى قامت بدور كبير فى حشد الجماهير والتشجيع بالأغاني المصرية .

وسلّم الدكتور عيسى إسكندر، الجوائز المالية ودرع الاتحاد الي جميع الاعبين وشكرهم على الجهد الكبير ووصولهم إلى دور الثمانية فى الموندياليتو .

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