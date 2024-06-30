اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو في روما

يحتفل اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، بالذكرى الـ 11 لـ ثورة 30 يونيو، وذلك بمقر الاتحاد فى مدينة روما وسيكون مع بداية الأسبوع يوم الاثنين أول يوليو.

وبدوره قال الدكتور عيسى اسكندر، إن تلك الثورة العظيمة التي استطاع المصريون من خلالها إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم البلاد، فقد خرج جميع المصريين على قلب رجل واحد في الشوارع والميادين، مُعلنين رفضهم لاستمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد.

وتابع، فقد شهدت مصر قبل قيام ثورة 30 يونيو، وتحديدا في فترة حكم الإخوان للبلاد من "2012 – 2013"، موجة غير مسبوقة من الاضطرابات وعدم الاستقرار وتردي الأوضاع الداخلية وفقدان المصريين للأمان، وكان كل هذا مقدمة لقيام تلك الثورة العظيمة.

واستكمل: "حمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على عاتقه إنقاذ مصر من الانقسام والدخول في مرحلة اللاعودة، كما حدث في عدة دول أخرى مجاورة نتيجة لحكم هذه الجماعات الإرهابية، التي لا تعرف معنى وحدة الوطن وتماسك المجتمع والحفاظ عليه".

وذكر، أن الرئيس السيسي عمل منذ توليه المهام على بناء المواطن المصري، حتى يكون قادرا على مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط به، فقد تغيرت وجة نظر الخارج إلى مصر بعد ما شاهدوا تقدما ملحوظا منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، خاصة مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية.

وتابع، كذلك تحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلا عن المضي قدما بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية بما مكنها من المضي قدما بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية و توفير سكن ملائم للمواطنين من خلال تطوير المناطق غير الآمنة، وغير المخططة وبناء مدن عمرانية جديدة متكاملة، وإنشاء وحدات إسكان في مدن قائمة بالفعل، مرورا بتطوير قطاع الخدمات والمرافق، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

واختتم عيسى اسكندر: "نحن لاننسي الاستحقاقات الدستورية والتى نحن جزء لايتجزء منها فنحن كاتحاد العمال المصريين في إيطاليا قمنا بدورنا اثناء اول انتخابات رشح الرئيس عبد الفتاح السيسي واعلنت رسميا باننا انتخبنا السيسي رئيسا لنا وبما اننا فى الخارج ننتخب قبل ان ينتخب المواطن المصري فى مصر فقد اعلنت فى مؤتمر صحفي من داخل مقر الاتحاد اننى انتخبت الرئيس السيسي رئيسا لمصر وقد تلقيت الكثير من التهديدات فى ذلك الوقت ولكننا سوف نستمر فى دعم الرئيس رغم كل التحديات لأننا نؤمن بأن الشعب المصري معه ويسانده وبجانبه رغم كل الأزمات والتحديات العالمية".