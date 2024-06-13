اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

توجه الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا، بالتهنئة للشعب المصري الكريم وقيادته الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وعلى العالم بالخير والسلام.

وبهذه المناسبة تقدم د.عيسى اسكندر باسمه وباسم اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا بخالص التهاني للشعب المصرى فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى بهذه المناسبة الكريمة.

وقال إسكندر، إننا في تلك الأيام المباركة نهنئ كل كوادر وقيادات وأعضاء النقابات العمالية فى مصر وفى إيطاليا، وجميع العمال في ربوع مصر متمنياً أن تكون تلك المناسبة المباركة ملهمة ومحفزة على العمل والعطاء وبذل مزيد من الجهد والعرق من أجل الارتقاء بالكيانات العمالية.

وأضاف رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا ، ندعو اللة أن تحمل هذه الأيام المباركة كل الخير والبركة إلى عمالنا الأوفياء ، وان تنعم مصرنا الغالية بالمزيد من الاستقرار والتنمية والتقدم فى ظل هذه التحديات الصعبة ، وأن تكون هذه الأيام مباركة علىهم لانهم جنود انتاجنا الذين كانوا ولا زالوا الدرع الإنتاجي للدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها، وأطلق مبادئها الرئيس عبدالفتاح السيسي.