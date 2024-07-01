الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

حقيقة انهيار كوبري مشاة في الطريق الزراعي السريع بالبحيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا إعلاميا نفت فيه ما تداول عبر المواقع الالكترونية بشأن "انهيار كوبري المشاة بالطريق الزراعي السريع بمحافظة البحيرة" المتواجد أمام مجمع الكليات النظرية لجامعة دمنهور، مما أدى إلى توقف حركة السير بطريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي، حيث تؤكد الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح وعار تماماً من الصحة.

أوضحت الهيئة العامة للطرق والكباري انه تم اصطدام سيارة تحمل حفار بحاجز تأمين ارتفاعات مرور السيارات قبل كوبري مشاة جامعة دمنهور مما أدى إلى سقوط الحاجز ولم يسفر الحادث عن وجود أي إصابات وعلى الفور تم عمل تحويله مرورية من الحارة البطيئة أمام الجامعة، وتم رفع الحاجز، وإعادة فتح الطريق.

وناشدت وزارة النقل المواطنين وسائقي الشاحنات الالتزام بالارتفاعات و الحمولات المسموح بها حفاظا علي ارواح المواطنين وحتي لا يكون عرضى للمسائلة القانونية.

واهابت وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.

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