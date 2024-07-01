الإثنين 01 يوليو 2024
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د.أيمن محسب
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سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

حقيقة تخفيف الأحمال في مترو الأنفاق وسحب القطارات المكيفة

مترو الانفاق
مترو الانفاق

نفت الهيئة القومية للأنفاق ، ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية بخصوص تخفيف الأحمال الكهربائية بخطوط المترو الثلاثة من خلال سحب جميع القطارات المكيفة و تخفيض الإنارة و توقف تشغيل جميع السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بمحطات المترو بالخطوط الثلاثة وذلك بغرض تخفيف الأحمال الكهربائية أو إرتفاع درجات الحرارة .

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حيث أكدت الهيئة في بيانها أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأن جميع القطارات المكيفة والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بمحطات خطوط المترو الثلاثة تعمل بشكل طبيعي دون توقف أو أعطال .

وفى سياق متصل أوضحت الهيئة أنه أثناء درجات الحرارة المرتفعة فقط بيتم تخفيض سرعة القطارات من ٨٠ كم فى الساعة إلى ٦٠ كم فى الساعة وذلك بالمحطات السطحية فقط على أن تعود السرعة إلى طبيعتها بالمحطات النفقية .

وتهيب الهيئة القومية للأنفاق بجميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا مؤكدين على أنه يجب الرجوع إلى المركز الإعلامي للهيئة و شركة تشغيل مترو الأنفاق للتأكد من صحة الخبر قبل نشره .

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