مواطنو جنوب الجيزة يناشدون الفريق كامل الوزير بمد خط مترو الأنفاق إلى العياط

الموافقة على مد خط مترو الأنفاق من محطة المنيب إلى محطة العياط جنوب الجيزة مروراً بقرى ابو النمرس والحوامدية ومركز البدرشين وتوابعها للتخفيف من معاناة المواطنين اليومية في المواصلات العامة وعدم توافر وسائل مواصلات تتناسب مع أعداد المواطنين الكبيرة من المرتبطين بأعمالهم بالإضافة إلى طلبة الجامعات ومرضى الأمراض المزمنة المحولين للمستشفيات الحكومية الكبرى في القاهرة و الجيزة وغيرهم من فئات الشعب المختلفة، لذلك فإننا نطالب الجهات المعنية في الحكومة مثل وزارة النقل والمواصلات والهيئة المصرية لتشغيل المترو، ووزارتي المالية والتخطيط بدراسة الطلب وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مد خط المترو إلى محطة العياط جنوب الجيزة مروراً بقرى الحوامدية و البدرشين وتوابعها رحمة بالمواطنين من زحمة المواصلات حيث أصبح ذلك مطلباً شعبياً وضرورة ملحة.

عن أهالي جنوب الجيزة

م/عبدالمنعم إسماعيل الديهي

عضو اتحاد كتاب مصر