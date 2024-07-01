حملة لحماية المستهلك على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

وقامت لجنة حماية المستهلك، تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بجولة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والأنشطة التجارية بمدينة بني سويف، للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري، وذلك في حضور عزة بسيوني مكتب تموين بندربني سويف، وفواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، وسامح يس من حماية المستهلك، والدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية ومشرف المعارض والأسواق ،ومسؤولي الوحدة المحلية والصحة والطب البيطري، وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.



وأطمأن السكرتير العام المساعد "خلال زيارته لعدد من الهايبرات والمحلات "على توافر السلع ، خاصة الأساسية ، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، فيما تم تحرير 18 محضرًا لمخالفات متنوعة منها نقص وزن الخبز المدعم بالمخابز البلدية، عدم وجود شهادة صحية وتدني مستوى النظافة، وعدم الإعلان عن الأسعار فيما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال عدد من العيادات الطبية التي تدار بدون ترخيص، وذلك بمعرفة مسئولي العلاج الحر بمديرية الصحة

FB_IMG_1719843239759

FB_IMG_1719843237788

FB_IMG_1719843235853

FB_IMG_1719843233881

FB_IMG_1719843229859

FB_IMG_1719843231860

FB_IMG_1719843227922

FB_IMG_1719843224098

FB_IMG_1719843226001

FB_IMG_1719843222129