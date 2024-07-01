الأرصاد تُحذر من طقس الساعات القادمة.. ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الساعات القادمة، إذ تتوقع أن تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة بشكل أكبر من المعدلات الطبيعية.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك حالة طقس غير مستقرة تتأثر بها كافة المحافظات.

منخفض الهند الموسمي

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاع بدرجات الحرارة درجة أو درجتين عن المعدلات الطبيعية، وهناك مزيد في نسبة الرطوبة.

وأضافت غانم، أن البلاد من اليوم تتأثر بكتل هوائية شديدة الحرارة، مع تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بسرعات رياح تتراوح سرعتها من بين 30 لـ 35 كيلومتر، وأن هذه الرياح تقلل درجات الحرارة في فترة المساء، ولكن فترة النهار درجات الحرارة مرتفعة.

موجة حر جديدة

ولفتت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بدأت من اليوم حتى نهاية الأسبوع، ولكن درجة الحرارة لن تصل 40 على القاهرة، ولكن أقل حدة عن الأسبوع الماضي.