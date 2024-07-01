جنوب الوادي تُناقش إنشاء مجمع امتحانات لطلاب الجامعة

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، إنشاء مجمع امتحانات لطلاب الجامعة، بحضور الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم، الدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة.

والدكتور عرفة محمود مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ، والدكتورة دميانة داود المدرس بكلية الهندسة ، وطروب طلبة أمين الجامعة المساعد، وعبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد ولفيف من القيادات الادارية.

واكد رئيس الجامعة، أن هذا اللقاء يهدف الى مناقشة أفضل المقترحات لإنشاء مجمع امتحانات لطلاب الجامعة واستثمار المساحات المتاحة بمحيط الكليات.

وبيّن رئيس الجامعة، إنه سيتم تزويد هذه الاماكن بمقاعد مرقمة وتوفير التهوية والاضاءة الكافية لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمقاعد الامتحانية وتوفير اماكن ملائمة للاستذكار وممارسة الانشطة الطلابية.

وأورد رئيس الجامعة أن هذه التجهيزات تأتي في اطار تطوير البنية التحتية بالجامعة والاهتمام بالمظهر الحضاري والاستثمار الامثل للموارد المتاحة والاهتمام بالمظهر الحضاري وتوفير افضل وسائل الامن والسلامة وتفقد رئيس الجامعة الأماكن المقترحة لتنفيذ مجمع الامتحانات.

قرارات جديدة لمجلس الجامعة:



كما وافق المجلس على عقد مؤتمر علمي بكلية التمريض في الفترة من 20 الى 21 نوفمبر2024 بمدينة الاقصر ووافق المجلس على فتح برنامج " إعداد أخصائي ذوي الإعاقة والتأهيل " بنظام الساعات المعتمدة - بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

ووافق المجلس على انشاء المركز التخصصي للتعليم و التدريب والخدمات الصحية (صحتك ) ووافق المجلس على مذكرة تفاهم مشترك بين جامعة جنوب الوادي ومؤسسة مصر الخير.

ووافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المتعمدة بكلية الطب البيطري وتفعيل عدد من البرامج بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة.

ووافق المجلس على منح العاملين الدائمين بأقسام الجامعة المختلفة إعفاء من التوقيع لمدة أربعة عشر يوماً بالتبادل علي ثلاث مجموعات.



ووافق المجلس ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين من كلية التربية بالغردقة دور يونيو 2024 الدبلوم العام نظام العامين " في التربية ( شعبة عامة - اللغة العربية ) ومنح الطالبة الناجحة دور يونيو 2024 الدبلوم العام في التربية " نظام العام الواحد.

و منح الطلاب الناجحين دور يونيو 2024 الدبلوم العامة في التربية - بنظام الساعات المعتمدة - مسار معلم مادة دراسية بالتعليم الإعدادي والثانوي ( للصفوف 7 - 12 ) بأقسام ( اللغة العربية ، اللغة الإنجليزية ، اللغة الفرنسية ، الدراسات الاجتماعية ، علم النفس ).