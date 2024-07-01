مجلس الدولة ينظر زوال عضوية مرتضى منصور من نادى الزمالك

تنظر غداً الدائرة الأولى عليا بمجلس الدولة الطعن رقم:٧٠/١٦٠٠٩ المقام من حسين محمد حسين ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين بشأن الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم ٧٧/٤٠٤٣٠.

وتختص الدعوة برفض إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن زوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور طبقا لنص المادة ٤١ من اللائحة الاسترشادية وكذلك إسقاط عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك.

كما تنظر المحكمة الطعن رقم ٧٠/٣٣١١٨ المقام من خالد محمد زكي البلشي (نقيب الصحفيين) ضد عبدالرؤوف عبدالمنعم خليفة بشأن الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٧٨/٥٧٨٨ الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٠ والقاضي بعودة عبدالرؤوف عبدالمنعم خليفة رئيسأ للجنة الإسكان بنقابة الصحفيين.