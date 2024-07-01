10 لاعبين.. غيابات الأهلي عن لقاء طلائع الجيش الليلة

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من العديد من الغيابات المؤثرة قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الليلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الاهلي في مباراة اليوم عشر لاعبين بسبب الإصابة والاستبعاد الفني وهم: محمود كهربا، وعمر كمال عبد الواحد، ومحمود متولي، وبيرسي تاو، ومحمد الضاوي «كريستو»، وعلي معلول، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، وحمزة علاء، ومصطفي مخلوف.

قائمة الاهلي لمباراة فريق طلائع الجيش

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد أعلن عن قائمة الأحمر لمواجهة طلائع الجيش والتي جاءت كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية، إمام عاشور، مجدي افشة، مروان عطية، اليو ديانج، أكرم توفيق،أحمد عبد القادر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، كريم نيدفيد،رضا سليم.

في خط الهجوم: وسام أبو علي.