تحرير 259 محضراً في حملات تموينية وتفتيشية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الإدارات التموينية شمال وجنوب المنيا ، شن الحملات التموينية لمفتشي التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية .

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية، بالتعاون مع مديريات ، التموين، والصحة، والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية ، والأسواق والمحال التجارية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، ومدى الإلتزام بالقرارات التموينية الصادرة ، والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام ، والإطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للإستهلاك.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية على مدار يومين وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 259 محضراً مخالفاً، منها، 226 محضرا في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، حيث تنوعت المخالفات ، ما بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات ـ تصريف وتجميع في حصة الدقيق المدعم ).

وتمكنت مديرية التموين ، من تحرير 32 محضراً تموينياً في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت ما بين (بدون ترخيص ـ ذبح خارج المجازر ـ مجهولة المصدر ـ عدم الاعلان عن الاسعار - منتجات منتهية الصلاحية ـ عدم وجود شهادات صحية ـ غش تجارى ـ تجار تموينيين)، بالإضافة ، إلى تحرير مخالفة واحدة في مجال المواد البترولية.