يوسف بلعمري مرشح للانضمام للأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان لاعب الرجاء المغربي مرشح للانضمام للأهلي.

وأضاف شبانة ان يوسف بلعمري ضمن الحلول المطروحة في القلعة الحمراء للجبهة اليسرى.

وأكد شبانة على ان المدير الفني للرجاء المغربي يرفض بشده حتى الان التخلي عن اللاعب لاعتباره احد اهم عناصر الفريق والبناء عليه في الفترة المقبلة.

واختنم شبانة حديثه قائلا : يوسف بلعمري هو الحل الأمثل من وجهة نظر المسؤولين في الأهلي حال عدم وصول اتفاق مع يحيي عطية الله وتعثر الصفقة.

في سياق متصل يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم ضيفاً على طلائع الجيش، بملعب الكلية الحربية في المباراة المؤجلة من الاسبوع ال 13 للدوري.

ويدخل الأهلي وصيف الدوري برصيد 48 نقطة من 20 لقاء هذه المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، لمواصلة مطاردة بيراميدز المتصدر برصيد 62 من 25 مباراة.

ويسعى الأهلي للحفاظ على سلسلة الانتصارات المحلية التي حققها في الفترة الماضية، بالفوز في اخر 9 مباريات خاضها بالدوري وآخرها الانتصار على فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويواصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سياسيا التدوير بين اللاعبين للحفاظ على جاهزية جميع العناصر في ظل ضغط المباريات في المرحلة الحالية وتفاصيل تعرض اللاعبين للإصابات والاجهاد.

واستقر كولر على مواصلة الاعتماد على الفلسطيني وسام ابو علي في قيادة خط الهجوم أمام طلائع الجيش، بعد انتهاء مدة التعاقد مع الفرنسي انتوني موديست واستمرار استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من التشكيل الأساسي بعد تغريمه ماليا للاعتراض على عدم المشاركة في مباراة فاركو الأخيرة.

ويفكر كولر في إراحة اكرم توفيق بعد تعرضه للإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة فاركو الماضية، فيما يواصل عمر كمال عبد الواحد والجنوب افريقي بيرسي تاو الغياب للإصابة.

في المقابل، يأمل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني في تحقق الانتصار والفوز بالثلاث نقاط لتحسين أوضاعه في جدول الدوري، إذ يحتل المركز الحادي برصيد 34 نقطة من 26 لقاء، بواقع 8 انتصارات، و10 تعادلات، و8 هزائم.

واستعاد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى يسري وحيد وعلى حمدى لاعبى الفريق فى مباراة الأهلى بعد انتهاء الإيقاف وغيابهما عن مواجهة سموحة الاخيرة والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.