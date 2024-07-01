صادرات مصر الزراعية تُحقق طفرة غير مسبوقة بفضل توجيهات السيسي

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق صادرات مصر الزراعية طفرة غير مسبوقة خلال العام الجاري، وذلك بفضل المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات.

أرقام قياسية:

تجاوزت إجمالي الصادرات الزراعية 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن، بزيادة 220 ألف طن عن العام الماضي.

بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية حوالي 2.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 589 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

تُعد هذه الزيادة القياسية في الصادرات الزراعية انعكاسًا لجهود الدولة المصرية في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

توجيهات الرئيس تُثمر:

أشار السيد القصير إلى توجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة الحجر الزراعي وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا النجاح.

أهم المنتجات المصدّرة:

تنوعت المنتجات الزراعية المصرية المصدّرة خلال الفترة الماضية لتشمل: