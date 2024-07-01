وزير الزراعة يُشرف على أوضاع المحاصيل الصيفية

في إطار جهوده لتعزيز الأمن الغذائي

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً عن حالة محصول الذرة في محافظة الجيزة من الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، في إطار جهوده المتواصلة لمتابعة أوضاع المحاصيل الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.

يأتي هذا التقرير نتاج أعمال لجنة المتابعة التي تم تكليفها بتفقد حالة الزراعات في مختلف أنحاء البلاد، تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة برئاسة الدكتور عباس الشناوي.

وتضمنت أعمال اللجنة تفقد مديرية الزراعة في الجيزة للاطلاع على موقف حماية الأراضي، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وحالة المحاصيل الصيفية، فضلاً عن أعمال كارت الفلاح.

حرص على جودة المحاصيل:

حرصت اللجنة، بحضور المهندس عبدالسلام بغدادى، مدير مديرية الزراعة بالجيزة وقيادات المديرية، على تفقد عدد من حقول محصول الذرة، باعتباره أحد أهم الحاصلات الاستراتيجية في مصر.

وأثناء الزيارة، اطمأنت اللجنة على جودة حالة محصول الذرة، حيث أكدت عدم وجود أي إصابات حشرية تهدد سلامة المحصول.

كما شملت جولة اللجنة تفقد محصولي السمسم ونخيل البلح، للاطلاع على أوضاعهما وتقديم الدعم اللازم للمزارعين.

جهود حكومية مكثفة:

تأتي هذه الجولة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الزراعة لضمان جودة وسلامة المحاصيل الزراعية في جميع أنحاء مصر.

وتعمل الوزارة على تقديم الدعم الفني للمزارعين، ومعالجة أي مشاكل تواجههم، وتعزيز منظومة حماية الأراضي من التعديات.

رسالة طمأنينة للمواطنين:

تُؤكد هذه الجولة حرص الحكومة المصرية على توفير احتياجات المواطنين من الغذاء، وتعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية الراهنة.