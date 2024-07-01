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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

وكيل مديرية الصحة بالقليوبية يجري جولة مرورية بمستشفى أبو المنجا المركزي

من داخل المستشفي
من داخل المستشفي

أجرى الدكتور محمد جمال سلامة وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الأثنين، جولة مرورية داخل مستشفى أبو المنجا المركزي.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المنشآت الصحية خاصة أيام العطلات وبناءا على توجيهات الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأكد جمال أن خلال جولاته تأكد من الانضباط الإداري ومن تواجد الطاقم الطبي النوباتجي بجميع أقسام المستشفى كما تفقد قسم الاستقبال والطوارئ وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات.

كما تفقد  الدكتور محمد جمال سلامة وكيل مديرية الصحة بالقليوبية،  أيضاً أقسام الرعاية المركزة واطمأن على أحوال المرضى وانتظام سير العمل بها، كما زار العيادات التخصصية وتأكد من تواجد الأطباء وانتظام سير العمل.

 

 

 


 

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