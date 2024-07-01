شبانة: ازمة كهربا المقصود بها الرحيل للدورى السعودى

كشف الإعلامي محمد شبانة عن ترحيب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي برحيل مهاجم الفريق محمود كهربا في حال وصول عرض خارجي مناسب.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر غاضب من تصرفات اللاعب كان أخرها أزمته عقب مباراة فاركو الأخيرة مع المدرب المساعد.

وأكمل شبانة بأن كهربا لديه عرض من نادي الخلود السعودي الصاعد حديثا للدوري الممتاز من خلال بعض المسؤولين الذين على معرفة جيدة بكهربا منذ فترة تواجده مع اتحاد جدة.

وأتم شبانة بأن موافقة كولر على رحيل كهربا كانت بمثابة المفاجأة للجنة التخطيط خاصة بعد رحيل موديست وعدم وجود مهاجم بالقائمة سوى وسام أبو علي.