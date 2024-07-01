استقرار أسعار الأسماك بأسواق البحيرة اليوم الإثنين

تشهد أسواق الأسماك الطازجة والمجمدة بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الإثنين الموافق1 من شهر يوليو 2024، إستقرارًا في الأسعار ،بسبب تزايد الكميات المعروضة التي تناسب مع إحتياجات المواطنين ،حيث تراوحت أسعار البوري بين ما بين 120 إلي 130 جنيها حسب الحجم ، و تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة ما بين 70 إلي 80 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 55 إلي 60 جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة ما بين 40 إلي 50 جنيها للكيلو .

بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 330 إلي 370 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 220 إلي 260 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 180 إلي 200 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد ما بين 160 إلي 190 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السردين البلدي مابين 70 إلي 80 جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 200 إلى 270 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار أسماك البطاطا ما بين 60 إلي 70جنيها ،كما تراوحت أسعار الكابوريا ما بين 130 إلي 160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار أسماك المرجان ما بين 80 إلى 90 جنيها للكيلو، كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 90 إلي 100جنيها للكيلو .