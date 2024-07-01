يورو 2024.. هل يفك لوكاكو نحسه أمام فرنسا الليلة؟
يعتبر روميلو لوكاكو، هو المهاجم الأكثر نحسًا في نسخة بطولة يورو 2024، حيث شارك أساسيا في تشكيل بلجيكا في المباريات الـ3 بدور المجموعات.
ونجح روميلو لوكاكو في تسجيل 3 أهداف بالبطولة، لكنها جميعاً، تم إلغاءهم بسبب حالات تسلل، ليعيش مهاجم روما الحالي، أسوأ لحظاته.
وأطلق المهاجم المخضرم لوكاكو 10 تسديدات على مرمى الخصوم في 3 مباريات، من بينها 7 تسديدات بين الخشبات الثلاث لكن لم ينجح في هز الشباك.
ويأمل لوكاكو في قيادة منتخب بلاده عبور الديوك الفرنسية نحو الدور ربع النهائي للبطولة وإحراز أول أهدافه في يورو 2024.