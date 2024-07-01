تشكيل بلجيكا المتوقع لمواجهة فرنسا.. لوكاكو يقود الهجوم

يستعد منتخب بلجيكا لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الإثنين، عندما يصطدم مع نظيره منتخب فرنسا، على ملعب "مركور شبيل أرينا"، ضمن منافسات ثمن نهائي يورو 2024، المقامة حالياً في ألمانيا وتستمر حتي 14 يوليو الجاري.

تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16 يورو 2024، عقب احتلال وصافة المجموعة الخامسة والتي ضمت منتخبات، رومانيا وأوكرانيا وسلوفاكيا، وحقق المنتخب البلجيكي الفوز في مباراة وتلقى الهزيمة في مثلها، وأيضًا سقط فخ التعادل خلال لقاء.

تشكيل بلجيكا المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: تيموثي كاستانيي - فوت فايس - جان فيرتونجن - آرثر ثيت.

خط الوسط: إلياكيم مانغالا - أونانا - كيفين دي بروين.

خط الهجوم: دودي لوكيباكيو - لوكاكاو - جيرمي دوكو.

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا

تلعب المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1 MAX.

معلق مباراة فرنسا وبلجيكا

يعلق على المباراة، حسن العيدروس، وعلي محمد علي.