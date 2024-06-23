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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العسومي يصل جنوب أفريقيا للمشاركة في الجلسة العامة الثالثة للبرلمان الأفريقي

العسومي
العسومي

وصل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وذلك للمشاركة كضيف شرف في افتتاح أعمال الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي السادس للبرلمان الأفريقي والمقرر انعقادها في 24 يونيو الجاري 2024م، تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من السيد فورتشن شارومبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا.

ومن المقرر، أن يلقي "العسومي" كلمة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الأفريقي، تتناول العلاقات العربية الأفريقية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

كما سيجرى رئيس البرلمان العربي مباحثات ثنائية مع نظيره رئيس برلمان عموم أفريقيا في إطار الزيارة، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين المنظمتين بما يسهم في تعزيز العلاقات العربية الأفريقية خاصة على الصعيد البرلماني، والبناء على المباحثات التي جرت بينهما سابقًا في القاهرة وعلى هامش المحافل البرلمانية الدولية.

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