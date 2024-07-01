محافظ أسيوط يتابع جهود انتشال الضحايا من أسفل العقار المنهار بحي شرق

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بحضور اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، والجهات التنفيذية موقع العقار المنار بحى شرق.

أكد محافظ أسيوط، أن الجهات المعنية بالمحافظة تقوم بالمجهودات اللازمة بأحدث الآلات والمعدات والأجهزة الحديثة لاستخراج الضحايا أسفل العقار بالتعاون مع الحماية المدنية .

وشهد حي شرق أسيوط، انهيار عقار مكون من4 طوابق بجوار شارع رياض حارة درويش واستخراج 4 جثث متوفيين و6 مصابين من بينهم أطفال.

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطار من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد بسقوط عقار مكون من 4 طوابق بنطاق حى شرق بجوار شارع رياض

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والحماية المدنية بمحافظة أسيوط وبحضور مدير أمن أسيوط، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط ورؤساء الأحياء والجهات المختصة.

عقار أسيوط المنهار

رصدت" بوابة الوفد" عمليات إنقاذ الضحايا أسفل العقار المنهار بنطاق حى شرق محافظة أسيوط والذي انهار كاملا منذ قليل، استخراج 9 أشخاص من تحت الانقاض 4 متوفيين وعدد 5 مصابين من بينهم أطفال وسيدات



وحسب ما أكده شهود عيان أن المنزل المنهار به عدد من الأسر والمتوقع 21 شخص

وتواصل فرق الحماية المدنية بمحافظة اسيوط عملها بحثا عن ضحايا تحت انقاض العقار المنهار و المكون من 4 طوابق بالمعدات التابعة لمحافظة اسيوط والحماية المدنية .



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