بالصور| ارتفاع ضحايا منزل أسيوط المنهار

شهد حي شرق أسيوط، انهيار عقار مكون من 4 طوابق بجوار شارع رياض حارة درويش واستخراج 4 جثث متوفيين و6 مصابين من بينهم أطفال.

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد بسقوط عقار مكون من 4 طوابق بنطاق حى شرق بجوار شارع رياض.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والحماية المدنية بمحافظة أسيوط وبحضور مدير أمن أسيوط، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط ورؤساء الأحياء والجهات المختصة.

رصدت "بوابة الوفد" عمليات إنقاذ الضحايا أسفل العقار المنهار بنطاق حى شرق محافظة أسيوط والذي انهار كاملا منذ قليل، استخراج 9 أشخاص من تحت الانقاض 4 متوفين وعدد 5 مصابين من بينهم أطفال وسيدات.



وحسب ما أكده شهود عيان أن المنزل المنهار به عدد من الأسر والمتوقع 21 شخصًا

وتواصل فرق الحماية المدنية بمحافظة أسيوط عملها بحثا عن ضحايا تحت أنقاض العقار المنهار والمكون من 4 طوابق بالمعدات التابعة لمحافظة أسيوط والحماية المدنية.

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