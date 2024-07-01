تكافل وكرامة.. خطوات التسجيل للحصول على الدعم

تكافل وكرامة.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة التفاصيل الكاملة للحصول على معاش تكافل وكرامة، والذي يتم صرفه في منتصف الشهر، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية التسجيل بـتكافل وكرامة.

خطوات التسجيل للحصول على الدعم

التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لمنطقتك

يقدم المستندات المطلوبة بالمجان دون دفع أى رسوم

صور بطاقة الرقم القومى السارية، وأن تكون على العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

تقديم صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

تقديم قيد طالب للمقيدين جامعيًا.

تقديم صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

تقديم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة



من يتقاضى معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.

من يحصل على معاش 500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

من يحصل على معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

من يحصل على معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.

من يتقاضى معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.

من يحصل على معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.

من يحصل على معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.