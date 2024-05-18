كيفية التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة ؟ .. الشروط والأوراق المطلوبة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة معرفة معاش تكافل وكرامة عبر موقعها الإلكتروني بالرقم القومي؛ لتسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث بدأت الوزارة في صرف معاش تكافل وكرامة للشهر الجاري.

تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

في حالة وجود أي شكاوى أو تظلمات، يُمكن للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة تقديم شكوى من خلال الاتصال بالخط الساخن المخصص على الرقم 19680 أو عبر البريد الإلكتروني: «[email protected]»

رقم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي بالاسم

يمكن الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، والضغط على استعلام لظهور النتيجة.

قيمة معاش تكافل وكرامة

بلغت قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة الأخيرة المعلنة للعام الجاري 2024 كالتالي:

قيمة المعاش لـ الأسرة 826.56 جنيه

المسنين وذوي الإعاقة 743.91 جنيه

قيمة المعاش لـ الأيتام 578.59 جنيه

التسجيل في تكافل وكرامة

يمكن التسجيل في تكافل وكرامة من خلال زيارة أقرب وحدة اجتماعية لمنطقتك وتقديم المستندات المطلوبة، بعد ذلك، يتم ملء استمارة التقديم والتأكد من دقة وصحة البيانات المُقدمة.

في حال تمت الموافقة على طلبك وتوافقت مع شروط البرنامج، ستتلقى إشعاراً بقبولك في برنامج تكافل وكرامة وسيتم بدء صرف المعاش.

شروط التقديم فى تكافل وكرامة

- يتعين على المتقدم ألا يكون يعمل بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه

- يكون المتقدم غير منتفع بمعاش تأميني

- يكون من الأفراد الذين لا تقل أعمارهم عن 65 عامًا

- إذا كان يعاني الشخص من مرض يمنعهم عن العمل أو يقلل من قدرتهم على العمل مع إثبات ذلك من خلال الفحص الطبي.

ويشمل أيضًا الشروط

- أن يكون اليتامى الذين يتقدمون للحصول على المعاش غير مستفيدين من رعاية الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو الأبعد

- أن لا يتقاضى المتقدم معاشًا تأمينيًا آخراً

- ينبغي على الأسر المتقدمة للحصول على المعاش أن يكون لديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة، تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا.

الأوراق المطلوبة

- صورة البطاقة الشخصية سارية

- شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50

- صور شهادات ميلاد

- وثائق تثبت الطلاق أو الزواج.