موعد وخطوات التقديم للصف الأول الثانوي

يتصدر التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل، مؤشرات البحث في جوجل، يأتي ذلك عقب الإعلان عن موعد بداية التقديم للصف الأول الثانوي، بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 3 من شهر يوليو، ويستمر التقديم حتى يوم 18 من نفس الشهر.

المستندات المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي

توفر صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم

وجود أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية.

توفر 3 صور من شهادة النجاح الإعدادية.

وجود ملف تقديم الطالب في الثانوية العامة

شهادة الميلاد الأصل وثلاث صور لها.

4 صور شخصية للطالب

شهادة صحية للطالب تثبت صحته

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2024

في البداية الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

يجب إدخال الرقم القومي، وكود الطالب.

النقر على تسجيل الدخول، وإدخال البريد الإلكتروني.

إدخال رقم الهاتف المحمول، وكلمة المرور.

النقر تأكيد، وكتابة الاسم والمديرية والإدارة التعليمية.

يجب اختيار المدرسة وكتابة درجة الشهادة الإعدادية.

النقر على الدخول إلى التنسيق، ثم الضغط على خريطة التنسيق والتي تتضمن الحد الأدنى للتنسيق.

النقر على تقديم الرغبات وحفظها، ثم يتم اختيار المدرسة التي يرغب الطالب في الدراسة بها.

أخيرًا الضغط على زر حفظ الرغبات.