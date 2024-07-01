الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وخطوات الاستعلام

طلاب
طلاب

 نتيجة الدبلومات الفنية 2024.. يبحث العديد من طلاب التعليم الفني عبر محرك البحث "جوجل" عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية وخطوات الاستعلام عنها وذلك استعدادًا للتقديم للكليات المتاحة لهم.

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موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 
وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق أن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 سيتم اعتمادها والإعلان الرسمي لها، بعد إنهاء إجراءات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات كافة لكل طلاب مدارس التعليم الثانوي الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والتكنولوجي التطبيقي، لنظامي الثلاث والخمس سنوات.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024
الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني من خلال الرابط
https://fany.emis.gov.eg/
تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
إدخال بيانات الطالب.
إدخال رقم جلوس الطالب.
تحديد محافظة الإقامة.
تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
الضغط على كلمة استعلام.
تظهر نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية

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