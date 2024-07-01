درجات الحرارة تصل في الظل لـ 38 بالقاهرة الكبرى اليوم

يشهد اليوم الاثنين الموافق الأول من يوليو ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا فى درجات الحرارة على أغلب المناطق بالجمهورية، وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم تكون الأجواء شديدة الحرارة رطبة.

وتوقعت الهيئة أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة في الظل بين (37 -38) درجة في القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وتسجل ما بين (32 -33 ) درجة على المناطق الساحلية، وتتراوح على مناطق الجـنوب مابـين (39 -42) درجة، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم 1-7-2024



درجة الحرارة في القاهرة 25 .. 37

درجة الحرارة في الإسكندرية 23 .. 31

درجة الحرارة في بنها 24 .. 36

درجة الحرارة في دمنهور 22 .. 35

درجة الحرارة في وادى النطرون 24 .. 35

درجة الحرارة في كفر الشيخ 24 .. 35

درجة الحرارة في المنصورة 24 .. 36

درجة الحرارة في الزقازيق 24 .. 36

درجة الحرارة في طنطا 22 .. 35

درجة الحرارة في دمياط 24 .. 32

درجة الحرارة في بورسعيد 25 .. 33

درجة الحرارة في الإسماعيلية 24 .. 36

درجة الحرارة في السويس 24 .. 36

درجات الحرارة فى العريش 22 .. 33

درجة الحرارة في رفح 21 .. 32

درجة الحرارة في رأس سدر 24 .. 37

درجة الحرارة في نخل 17 .. 35

درجة الحرارة في سانت كاترين 16 .. 32

درجة الحرارة في الطور 26 .. 36

درجة الحرارة في طابا 26 .. 36

درجة الحرارة في شرم الشيخ 30 .. 41

درجة الحرارة في العلمين 22 .. 32

درجة الحرارة في مطروح 23 .. 30

درجة الحرارة في السلوم 22 .. 31

درجة الحرارة في سيوة 21 .. 36

درجة الحرارة في الغردقة 30 .. 40

درجة الحرارة في مرسى علم 30 .. 40

درجات الحرارة فى الفيوم 24 .. 37

درجة الحرارة في بنى سويف 24 .. 38

درجة الحرارة في المنيا 24 .. 38

درجة الحرارة في أسيوط 25 .. 39

درجة الحرارة في سوهاج 26 .. 40

درجة الحرارة في قنا 28 .. 41

درجات الحرارة فى الأقصر 29 .. 42

درجة الحرارة في أسوان 29 .. 43

درجة الحرارة في الوادى الجديد 25 .. 41

درجة الحرارة في أبو سمبل 29 .. 43

درجة الحرارة في شلاتين 28 .. 39

درجة الحرارة في حلايب 29 .. 36

درجة الحرارة في أبو رماد 28 .. 38

درجة الحرارة في رأس حدربة 27 .. 34

