ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس موضحة أن هناك ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية على أغلب الأنحاء اعتبارًا من اليوم الإثنين.

طقس شديد الحرارة

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية حتى السبت المقبل، فضلًا عن نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

سمات فصل الصيف

وتابعت، من أهم سمات فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على الرغم من أن درجات الحرارة تسجل أعلى معدل لها في فصل الربيع عن فصل الصيف ويرجع ذلك لتأثر البلاد في فصل الربيع بكتل هوائية صحراوية جافة.

وذكرت، في فصل الصيف يكون الإحساس أعلى بارتفاع الحرارة ويرجع ذلك إلى زيادة نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي الذي يتمركز في جنوب آسيا ممتدا إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط وقبل وصول الكتل الهوائية إلى جمهورية مصر العربية تمر عبر البحر المتوسط فتحمل المزيد من الرطوبة والتى تعطي إحساسًا أكثر بالحرارة.