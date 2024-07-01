الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

سعر صرف الدولار في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاثنين

الدولار
الدولار

أسعار الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حسب آخر تحديث بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الأول من يوليو 2024م.
 

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وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 4.8 مليون طن بحوالي 2.8 مليار دولار

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رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «المصرية للاتصالات» و«4iG» المجرية باستثمارات 600 مليون دولار

ويأتي ذلك في ضوء التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأيضًا العالم نتيجة اندلاع الحروب والصراعات منها الحرب في قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية التي تُلقي بظلالها على سعر العملة الخضراء.
وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الدولار اليوم:
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع.
جاء سعر الدولار فى بنك مصر نحو 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.

وصل سعر  الدولار فى المصرف المتحد نحو 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.

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