حمزة الجمل: يؤلمني الشكوى ضد الإسماعيلي وكان هناك ضغوط ومطالبة بمشاركة لاعبين بأعينها

أكد حمزة الجمل المدير الفني السابق لنادي النجف العراقي، أنه كان قد تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الإسماعيلي من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

إقرأ أيضًا..

وتابع الجمل خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "يؤلمني أن أتقدم بشكوى ضد بيتي، ولكن هناك عوامل جعلتني اتخذ هذا القرار".

وقال حمزة الجمل: "توليت الإسماعيلي مرتين، المرحلة الأولى أنقذنا الفريق من الهبوط وتم إقالتنا ولم نحصل على أي شئ سواء معنويًا أو ماديًا ولم نتقدم بأي شكاوي".

وأضاف: "في المرحلة الثانية تنازلت عن جزء كبير من مستحقاتي بعد إصرار المسؤولين على تواجدي والحصول على نفس راتبي السابق، ولم أرفض ونجحنا أيضًا في البقاء بالدوري، وخرجنا بنفس المرحلة الأولى بدون أي تقدير معنويًا أو ماديًا أو كلمة شكر وكنا نعمل تحت ضغوط ويتم طلب مني لاعبين بأعينها".

واختتم حمزة الجمل: "أتمنى التوفيق لكل من يساعد الإسماعيلي على النهوض، ولا أعلم إذا كنت أعود لتدريب الفريق مرة أخرى أم لا، واركز على الحصول على الشهادة في الوقت الحالي".