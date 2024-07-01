حمزة الجمل: الإسماعيلي كان مخطوف واكتشفت الساعي والعسقلاني

أكد حمزة الجمل المدير الفني السابق لنادي النجف العراقي، أن نادي الإسماعيلي كان مخطوف وكان قريب من الهبوط بنسبة 98% خلال الفترة الماضية.

إقرأ أيضًا..

وتابع الجمل خلال تواجده مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أنا من اكتشفت إياد العسقلاني وعمر الساعي وشاركوا معي أثناء تدريبي للفريق".

وأضاف حمزة الجمل: "العسقلاني كان ينقصه بعض الأشياء وتحدثت معه حول اكتمال هذه النواقص، واشتغل على نفسه، وبدأت في منحه بعض الدقائق والمشاركات".

واختتم: "لا أرحب برحيل الساعي عن الإسماعيلي إلى الزمالك أو الأهلي، لأن النادي يحتاج هؤلاء اللاعبين، وحال عودة إياد العسقلاني يعود إلى النادي، ونحتاج المواهب أكثر من الأموال".