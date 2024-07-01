الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

حمزة الجمل: الإسماعيلي كان مخطوف واكتشفت الساعي والعسقلاني

العسقلاني
العسقلاني

أكد حمزة الجمل المدير الفني السابق لنادي النجف العراقي، أن نادي الإسماعيلي كان مخطوف وكان قريب من الهبوط بنسبة 98% خلال الفترة الماضية.

إقرأ أيضًا..

txt

ديربي القناة .. المصري يحقق فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي

وتابع الجمل خلال تواجده مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أنا من اكتشفت إياد العسقلاني وعمر الساعي وشاركوا معي أثناء تدريبي للفريق".

وأضاف حمزة الجمل: "العسقلاني كان ينقصه بعض الأشياء وتحدثت معه حول اكتمال هذه النواقص، واشتغل على نفسه، وبدأت في منحه بعض الدقائق والمشاركات".

واختتم: "لا أرحب برحيل الساعي عن الإسماعيلي إلى الزمالك أو الأهلي، لأن النادي يحتاج هؤلاء اللاعبين، وحال عودة إياد العسقلاني يعود إلى النادي، ونحتاج المواهب أكثر من الأموال".

مواد متعلقة

مقاومة «الصهاينة».. واجب وطنى

جهود وزارة الهجرة في ملف التواصل مع المصريين بالخارج على مدار 9 سنوات

فؤاد: قطاع البيئة يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

تعرف على طلب كلوب من جماهير ليفربول ومانشستر يونايتد

أوقاف الفيوم تعقد مجلس قراءة سورة الكهف للعلماء والأئمة

جهود وزارة الهجرة في دعم ورعاية المصريين بالخارج على مدار 9 سنوات

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت عين الجمل قبل النوم

«مافيا الأسمدة».. تهدد صحة المواطنين
الجريدة الورقية