زيزو: لدي عروض خليجية وسأرحل في هذه الحالة

كشف أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك عن امتلاكه عروض خارجية من المنطقة العربية للرحيل عن القلعة البيضاء في بداية الموسم المقبل.

وأضاف زيزو، من خلال برنامج “الكورة مع فايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر فضائية mbc masr 2، "لدي عرض من الشباب السعودي وسيكون أكثر من 4 أضعاف ما أتقاضاه مع الزمالك لكني قررت الاستمرار مع الفريق ولن أرحل إلا في حالة استفاد النادي مادياً بشكل كبير يحل أزمة".

وعبر زيزو عن سعادته بما يقدمه مع نادي الزمالك في الفترة الحالية محليا وأفريقيا، مؤكدا أنه يعيش حالة فنية أفضل مما كان عليها في أوروبا.

الزمالك يدرس بيع زيزو

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك مقترح داخل نادي الزمالك بلعب المباريات القادمة هذا الموسم بعناصر قطاع الناشئين.

وأضاف شبانة ان هذا المقترح يشبه ما فعله الأهلي خلال فترة سواريش والتي كانت سببا في تبدل مستوى اللاعبين للأفضل بعد ٣ أشهر فقط.

كما أكد شبانة في تصريحاته على ان هناك فكرة داخل القلعة البيضاء بعرض أحمد مصطفى زيزو للبيع لأعلى سعر والذي قد يصل إلى ٧ مليون دولار.

واختتم شبانة حديثه قائلا : ان هذه الفكرة تأتي في الوقت الذي تسعى في الإدارة البيضاء لحل الأزمات المالية للنادي من مستحقات للاعبين الى غرامات وازمات مالية عديدة، رام تحفظ البعض في المجلس على فكرة بيعه لاعتباره احد القوائم الرئيسية في تشكيل الفريق.

في سياق متصل منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته في السادسة والنصف مساءً، على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت سيخوض اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية في مقر النادي في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهم لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

في سياق اخر، تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، مع الإسباني فرناندو باربيتو دلجادو، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ووقع المدرب الإسباني على عقود تدريب كوماندوز اليد، خلال الجلسة التي جمعته بحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، والكابتن هشام نصر نائب الرئيس، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.